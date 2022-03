Varius mängib Karlova teatris lugu estoonlastest

Variuse loomejuhi Heidi Sarapuu teatel on tema teater toonud publiku ette 12 lavastust, mille tegelased on estoonlased. Nendes on palju tuntud nimesid, nagu näiteks Paul Pinna, Benno Hansen, Alfred Sällik, Agu Lüüdik, Karl Jungholz ja Karl Menning.

Nüüd Karlova teatris etendatav teatritükk, mille autor ja lavastaja on Heidi Sarapuu, räägib sellistest vähetuntud või unustatud persoonidest nagu Sergius Lipp, Toomas Tondu, Nikolai Põlluaas ja Sergei Mamontov. «Neist esimesed olid seotud ka Vanemuise teatri ja Tartuga,» lisas Sarapuu. «Kohtume ka Eesti-Soome laulusilla rajaja, laulja ja lavastaja Väinö Solaga.»

Mida tähendab aga lavastuse pealkiri «Kriuh-va-tšiuh!»? «Nii õnnitleti Estonias kolleege juba möödunud sajandi alguses ja see traditsioon on kestnud tänapäevani,» selgitas Variuse loomejuht.

Lavastuses on palju muusikat. Mängivad Peeter Kaljumäe, praegused estoonlased Priit Volmer, René Soom ja Urmas Põldma ning akordionivirtuoos Henri Zibo.

Varius on mittetulundusühing, mis tegutseb teatrina aastast 1987 ning on keskendunud kultuuriloolistele teemadele. Teater on tema looja, dramaturgi ja lavastaja Heidi Sarapuu nägu. Ta on kirjutanud üle 50 lavateksti ja Eesti Raadiole rohkem kui 20 kuuldemängu.