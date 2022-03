Kahe noore elu võtnud avarii uurimine jõudis järgmisse faasi

Lõuna ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Kauri Sinkevicius vahendas, et kriminaalasja materjalid on esitatud tutvumiseks kannatanutele. Ta selgitas, et kannatanutel on õigus materjalidega tutvumise järel esitada taotlusi. Seejärel lahendab prokuratuur võimalikud taotlused ja otsustab kriminaalasja edasise käigu.