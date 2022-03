Ukraina põgenikud otsivad juba agaralt tööd ja eluaset

Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli kinnitas, et nii tööpakkujaid kui ka -otsijaid lisandub iga päevaga. Töötukassa on ettevõtetele loonud veebipõhise stendi, kuhu saab üles riputada kuulutusi ja anda teada valmisolekust kaasata töökollektiivi ukrainlasi.

Töö otsimine on tehtud saabujatele kergemaks, kuna riiklikult on lihtsustatud ajutise ja rahvusvahelise kaitse saamine. Kaitse saanutel on nüüd võimalus end töötuna arvele võtta.