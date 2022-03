Beethoveni ja Schuberti sonaadid kõlavad täna linnamuuseumis

Mõlemad teosed valis välja Olja Raudonen, mõeldes enda arengu ja proovilepaneku peale. Schuberti sonaati on ta esitanud ka õpingute ajal 16 aastat tagasi Austrias Grazis. «Ma ei otsi kergeid teid ja olen jätkanud väga intensiivset harjutamist,» lausus ta.

Pianist Ralf Taal lisas, et Beethoven ja Schubert on mõlemad sellised heliloojad, kelle muusikat ta kõige rohkem armastab ja on nende loomingut ka kõige enam esitanud.