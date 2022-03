Elektrilevi juhid käisid vallavalitsuses vaibal

Ligi pooleteisetunnine arutelu valla majandus- ja arendusosakonna juhatajas Triin Pärsimis väga suurt optimismi ei tekitanud. «Sõnum, mis ma selle kohtumise järel ettevõtjatele, korteriühistutele ja vallaelanikele jagama hakkan, on see, et kõik peavad ise tagama omale varuvariandid elektrikatkestuste ajaks,» sõnas ta.