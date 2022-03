Tanel Tein: Teeme Tartusse rattatööstuse. Lugu kaks

Aasta tagasi panin kirja mõtte Tartu oma rattatööstuse rajamisest («Teeme Tartusse rattatööstuse!», TPM, 29.3), et niimoodi elavdada kohalikku tööstust ning ka rattalinnana veel rohkem välja paista. See oli esimene seeme selle debati alguses, nüüd on paras aeg vaadata, kas ja mis on muutunud.