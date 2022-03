Sõjapõgenikud saavad tänasest esitada toimetulekutoetuse taotlusi

Toimetulekutoetust saavad taotleda alates 24. veebruarist Eestisse saabunud Ukraina kodanikud, kes on saanud rahvusvahelise kaitse staatuse. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude tasumist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.