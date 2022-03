Eesti ainsad medalid rühmvõimlemise MK-etapil tõid koju tartlannad

Esimest korda võistles meistriklassis VK Rütmika Siidisabade rühm, kes teenis finaalis kõrged 18.650 punkti ning kahe päeva kokkuvõttes 36.800 punkti. Võitjaks tuli OVO Team Soomest (37.950). Siidisabade uus kava «Vaikuse hääl» on inspireeritud koroonaaja ängist ja piirangutest. «See kannab aga lõpuni endas tunnet, et ilus ja hea hoiab meid õigel kursil ning aitab meid raskustest üle,» selgitas treener Liisel Perlin. Rühma kapten Maria Terep kinnitas, et kava temaatika sobitub hästi ka tänasesse olukorda maailmas. Kava autoriks on maailma tippkoreograaf Antton Laine.

Juunioride kategoorias võistlusel IFAGG Challenge Cup teenis pronksmedali VK Janika Violett, kellel kogunes kahe päeva kogusummaks 34.417 punkti. Rühma efektne ja teatraalne kava «Juveelirööv» jutustab lugu varastest. «Rühm on võrreldes eelmise aastaga arengus suure sammu edasi teinud ning see kajastub nii soorituse kindluses kui ka tõusnud hindes. On tore tõdeda, et rühma julgus omanäolise kavaga eristuda on saanud palju positiivset tagasisidet,» lausus rühma peatreener ja koreograaf Kristin Laupa.