BMX krossis sõideti viimane talvekarika etapp

Talvekarika peakorraldaja Jaan Veeranna sõnul on talvel on treenitud korralikult ja võistluskiirused on iga etapiga suurenenud. «Kõige suurema arenguhüppe on teinud ilmselt poiste B13-14 vanuseklass, kus koguni kolm parimat ratturit sõitsid viimasel etapil ennast uude sekundisse,» selgitas Veeranna. Ta lisas, et konkurents viib edasi ja korralikud treeningtingimused annavad selleks hea võimaluse.