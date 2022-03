Sõjapõgenike vastuvõtukeskuse töökoormus on muutunud leebemaks

Põgenike jaotumine saab alguse juba piiripunktist. «Piiril on hakatud Eestisse saabunud põgenikele ütlema, kuhu nad võiks minna,» rääkis abilinnapea Mihkel Lees. «Siiani on valdav osa valinud Tallinna või Tartu. Loodame, et tänu uuele süsteemile jagunevad inimesed ühtlasemalt ja et suudame neid jätkuvalt vastu võtta.»