Oliver Nääs ja Sander Potisepp: abilinnapea Valvo Semilarski hirmutav kogemus õiguskaitseasutustega

Mõnes mõttes on see sümboolne, et kui Valvo Semilarski kinnipidamise ajal antud pressikonverentsil rikkus prokuratuur oma avaldustega süütuse presumptsiooni, siis sama liini jätkatakse ka pärast kohtuotsuse jõustumist. Juhtivprokurör Kairi Kaldoja väitis oma arvamusloos, et Valvo Semilarski oli tegelikult süüdi ka nendes episoodides, kus kohtud ta õigeks mõistsid. Muul viisil ei ole võimalik saada aru arutelust stiilis «kui jälitustegevus oleks olnud õiguspärane, siis oleks ka otsus olnud teistsugune».

Ka meie põhiseaduses prominentsel kohal olev süütuse presumptsioon tähendab seda, et täitevvõimu esindajad ei tohi ilma süüdimõistva kohtuotsuseta kedagi kuriteos süüdiolevana käsitleda ega selliseid väiteid ka levitada. Muu hulgas tähendab see ka seda, et kui kohtud on isiku milleski lõplikult õigeks mõistnud, siis on kohatud ja õigusvastased prokuratuuri viited sellele, et isik oli ikkagi süüdi. See peaks olema õigusriigis elementaarne, aga kahjuks see meil nii ei ole.