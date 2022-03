Suri Regio juhataja Leida Lepik

Leida Lepiku kolleegid märgivad suhtlusmeedias, et raske on praegu leida sõnu, kui palju ta neile kõigile tähendas, kuidas ta innustas ja toetas kõiki ning kui palju oli tal alati jaksu regiolaste ja sõprade jaoks.

Mullu 23. veebruaril Tartu Postimehele antud intervjuus ütles Leida Lepik, et teenetemärgi sai ta ju ikka vist selle pärast, et on 33 aastat kartograafias osalenud ja enamikue ajast seda vedanud.