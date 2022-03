Vastuolud viisid lasteaia direktori ametist

Kui varem on direktor kommentaaridest loobunud, siis nüüd edastas Pärt kirja teel oma selgituse. «Esmalt tahan mainida, et ma ei lasku sellele tasemele, et hakkan kedagi otseselt ajakirjanduse vahendusel poriga loopima,» teatas ta.

Pärt lisas, et siiani ilmunud artiklites on edastatud mitmeid faktidele mitte tuginevaid ning emotsioonidel ja muljetel põhinevaid sõnumeid ja loomulikult on need teinud talle haiget. «Tuleb tunnistada, et päris keeruline on olnud teha sisulist tööd keskkonnas, kus olen tajunud otsest vastutöötamist,» jätkas Pärt. Ka juhtis ta tähelepanu sellele, et nelja aasta jooksul vahetub Nurmepesa lasteaias direktor juba kolmandat korda. «Ilmselt ei saa probleem seisneda sellisel juhul ainult juhtimises,» ütles Pärt ja lisas, et seab praegu esikohale oma südamerahu ning loobub ametist.