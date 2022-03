Veebruaris sündis Tartumaal 128 last

Veebruaris oli kõige menukam tüdruku eesnimi Mia, mis pandi tosinale lapsele. Kuus last said nimeks Amelia, Anna, Aurora, Eva, Lenna ja Paula. Poistele pandi enim ehk kuuel korral nimeks Mattias, Miron, Sebastian ja Trevor. Viis poissi said nimeks Aleksandr, Keron ja Oliver.