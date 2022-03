Sõjakoldes asuv varjupaik sai 20 tonni toitu

Eestimaa loomakaitse liit alustas kohe sõja puhkedes annetuste kogumist, et toetada Ukrainas tegutsevaid varjupaiku, mis lisaks pommirahele kannatavad toidu- ja ravimite puuduse all. Praeguseks on liit kogunud üle 71 000 euro ja esimene 20-tonnine loomatoidu saadetis jõudis turvaliselt Kiievisse.