Kõrged ehitushinnad seavad tänavate remondi küsimärgi alla

Lisaks juba töös olevatele tänavatele saavad tänavu uue katte Puiestee tänav Narva maantee ja Roosi tänava vahelises lõigus ning Ülikooli ja Veski tänav. Need kolm teetööd toovad kaasa ümberkorraldused liikluses. Mahukate tee-ehituste plaane on linnal teisigi, aga et ehitus on taas kallinenud, pole kindel, kas kõik kavandatud tööd ette võetakse.