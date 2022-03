Äpardusega alanud elu keerles teatrites, filminduses ja teles

Liina Pihlaku kirjapaneku on raamatuks pealkirjaga «Elu puu» (kirjastanud Tänapäev, 2021, 368 lk) vormistanud tema õetütar Tinnu, kes on laiemale avalikkusele tuntud kui Tartu linnaraamatukogu direktor Kristina Pai. Ta põhjendab trükkiandmist asjaoluga, et see on tükike Eesti kultuuriloost. «Samuti on see lugu juurtest ja vastutusest eelkäijate ees. Nii oma suguvõsa kallite kaimude kui ka kolleegide ja oma ameti ees,» kirjutab Pai saateks.