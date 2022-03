Erkki Bahovski: miks tahetakse ometi Z-tähte tühistada?

Vandeadvokaat Garri Ginter ja Isamaa liige Tarmo Kruusimäe pooldavad Vene agressiooni õigustavate sümbolite keelustamist, olgu selleks siis kurikuulus Z-täht või Georgi lint. Üleskutseid Z-tähte kandvate autodega midagi ette võtta on tulnud mujaltki. 9. mai tuleb sel aastal Eestis kindlasti teistmoodi, kuid see on juba omaette lugu.