Lastefondi tänavune põhikampaania on suunatud abivajajate leidmisele

Lastefondi selle aasta põhikampaania «Aita leida abivajaja» on suunatud abivajajate leidmisele. Need, kes oidevalt erilisi lapsi kasvatavate peredega kokku puutuvad, teavad, kui raske on abi küsida, ja kuulevad üsna sageli, et pered ei julge seda teha, sest arvavad, et keegi teine on veel suuremas hädas. Vahel arvatakse, et abi on väga keeruline taotleda ja peredel pole selleks lihtsalt jaksu. Üsna levinud on arusaam, et aidatakse ainult neid, kelle sissetulek jääb alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri.

«Me püüdsime ise kuidagi hakkama saada, sest lastefond ei saa kõiki aidata – ennekõike vajavad abi need lapsed, kelle jaoks on see elu ja surma küsimus.»

«Me ei julge lapse abivahendi jaoks abi küsida, sest muidu arvatakse, et oleme eluheidikud. Omavalitsus saatis meid juba toimetulekutoetust taotlema, aga me ei vaja toiduraha ega eluasemekulude hüvitamist.»

«Lastefond aitab niigi paljusid, te ei jõua ju ka kõiki aidata!»

«Me pole pidanud kunagi kelleltki midagi paluma, abi küsimine on väga raske!»

«Minu lapsel pole puuet, siis ei saa teda ju keegi aidata!»

«Meie pere sissetulek on suurem kui elatusmiinimum, siis vist pole meil õigust mingit abi saada? Ma ei tea, kuidas vajaliku 6000 eurot kokku saame?»

«Kas lapse operatsiooni välisriigis saaks edasi lükata, kuniks sinna sõiduks raha kogume?»

Need on vaid mõned põhjendused, miks abivajajad abi küsida ei tihka…

Lastefondi sõnum avalikkusele on: abivajajad tuleb aitajal ise üles otsida, mitte abivajaja ei pea jooksma paberipakid kaenlas mööda erinevaid uksetaguseid. Ja parim viis seda sõnumit levitada on ise eeskuju näidates.

TÜKi lastefondi toetusjuhi Eveli Ilvese sõnul ei pea fondist abi saamiseks olema toimetulekupere või tõendama tšekkidega oma igapäevaseid kulusid: «Meile ei ole vaja tõestada, et lapse haigusega kaasnevad suured kulud ning erakordne hoolduskoormus, me teame ka seda, et kasvõi osalise ajaga tööle naastes jäetakse haiget last kasvatav vanem pahatihti hooldajatoetusest ilma. See on äärmiselt ebaõiglane ja lükkab erilisi lapsi kasvatavad vanemad ühiskonnast välja!»

Lastefond tasub abivajava lapse kulud otse teenuseosutajale, lapsevanem nende kulude või kuludokumentide pärast muretsema ei pea.

TÜK lastefond aitab aastas üle 500 abivajadusega last. Neid lapsi, kes aga abi vajaksid, on teadaolevalt palju rohkem.

«Me näeme, et ka väga väikese meeskonnaga on võimalik aidata väga paljusid ning väga erinevate ravi või ravitingimusi puudutavate probleemidega abivajajaid üle Eesti. Me ütleme oma kampaanias, et oleme leidnud juba Kirsili, Kelli, Edriani, Oliveri, Kaspari ja paljud teised abivajajad, kuid me teame, et lapsi, keda aidata saaksime, on veel sadu ja sadu. Vähim, mida nende vaprate perede heaks ühiskonnas teha saame, on võtta nende õlgadelt lapse ravi või hooldamisega seotud kulud.