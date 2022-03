Mati Karminil valmis portreefilmi esilinastuseks uus skulptuur

Skulptor Mati Karmin muheles ja oli muidu silmanähtavalt rahul, kui oli vaadanud Tallinnas Sõpruse kinos suurel ekraanil esilinastunud filmi «Monumendimees». See lõppes seansile kutsutute suure aplausiga. Režissöör Jaanus Nõgisto on portreteerinud kujurit nii, et vaatajate ees on Karmini hinnangul suurepärane ja hariv film.