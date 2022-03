Tarmu Kurm: eelista eestimaist ja osta ukrainamaist

Kahtlemata on kiiduväärt enamiku jaekaubandusettevõtete teated, et nad lõpetavad Vene ja Valgevene kaupade sisseostu ja edasimüügi – koostöö lõpetamine agressorriikidega on ainuõige samm. Mõni poekett müüb juba soetatud kauba lõpuni, aga tundub, et valdavalt on sellest lubadusest ka kinni peetud. Süngetel aegadel on toetuse ja solidaarsuse väljendamine palju olulisem tükikesest saamata jäänud kasumist.