Toetust koguvad mälumängurid: praegune olukord Ukrainas puudutab igat südamega inimest

Et heategevusliku mängu mõte on toonud palju head tagasikaja, otsustati see avada kõigile huvilistele. Mälumängu osaluspanus on minimaalselt viis eurot inimese pealt. Annetus kantakse üle Eesti Punase Risti arvele, humanitaarkatastroofi keerisesse sattunud inimesi abistatakse lähtuvalt hetkeolukorrast. Mängu korraldajaile ulatab abikäe ka Kaanoni koopiakeskus ja IT-ettevõte Playtech. Viimane lisab kogutud annetussummale 2000 eurot.