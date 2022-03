Uuel näitusel saab ise lumisest nõlvast alla kihutada

Näituse projektijuhi Kristo Kaskpeiti sõnul on näituse loomisel arvestatud, et elamusi jaguks kogu perele. «Mitme meetri kõrgusel ronimisseinal kõlkumine, breiktantsu õppimine või VR-prillidega lumisest nõlvast alla kihutamine on ühteaegu lõbus nii 5- kui ka 50-aastasele,» märkis ta.

Tuntud laulja ja endise rulataja Robert Linna sõnul on just ekstreemsport teda väga palju kasvatanud. «See on arendanud nii julgust kui ka enesekindlust, mis on mulle väga-väga oluline.» Näituse väljapanekuski saab näha Linna auhindu ja varustust.