Tähtvere külas suri tööpostil mees, algatati kriminaalmenetlus

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Laura Jõgisoo sõnul alustatakse surmaga lõppenud tööõnnetuste uurimise puhul alati kriminaalmenetlust. Menetlus alustatakse selleks, et välja selgitada, kas tööõnnetus juhtus tööohutusnõuete rikkumise tõttu. Asjaolude väljaselgitamine on oluline, sest tööõnnetuse puhul võib olla tegemist tavapäraste protsessidega, mida ettevõttes teevad iga päev mitmeid inimesed ning seetõttu on oluline teada, kas tööprotsess on ohutu.