Sotsiaalkindlustusamet otsib Ukraina sõjapõgenike majutajaid

«Esimese majutushankega sõlmis sotsiaalkindlustusamet lepingud 44 majutusasutusega. Tänaseks on aga selge, et põgenike arv kasvab tundidega, mis tähendab, et peame ka oma võimekust tõstma,» rääkis sotsiaalkindlustusameti kriisistaabi juht Kaisa Üprus-Tali.