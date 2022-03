Kajar Lember: olukord tekkis teoreetiliselt, aga inimene tühistati päriselt

Selge on see, et selgeks ei saanud midagi. Mingit teistsugust järeldust ei saa kahjuks kuidagi teha, lugedes Tartu juhtivprokuröri artiklit ükskõiksusest ja usaldusest (TPM, 4.8). Loe või mitu korda, aga ikka ei saa aru, kas probleem on selles, et ametnike suhtes puudub teistel ametnikel usaldus, või ongi mõnedel ükskõik ning sisuliselt tehakse inimelude hinnaga katseid, et paika panna segasemast segasema toimingupiiranguid käsitleva paragrahvi piirid.