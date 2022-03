Jaak Valge: mitte sõda, vaid arutelu ja ühine otsustamine

On äärmiselt meeldiv, et EKRE ettepanek taastada Pepleri tänava nimena eestiaegne Kindral Põdra tänav on toonud elava vastukaja. See tähendab, et tartlased hoolivad oma linnast. Hea kolleeg Pärtel Piirimäe nimetab alanud debatti aga kultuurisõjaks.