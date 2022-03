Tartu Uue Teatri manifest lõpeb pöördumisega, et võitlus peab jätkuma, ka siis kui vahepeal on võitluse tähendus muutunud. Ehkki muidu tagaplaanile hoidev, on seda võitlust algusest peale tüürinud teatrijuht Ivar Põllu (47). Vähe sellest et võitluses on ellu jäädud, on see ka mitmeid kordi võidetud.