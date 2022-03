Kaubahalli ootab ees suurem ümberehitus

Kesklinna kaubahalli omanikul Estiko grupil on plaanis lasta kaubahall ümber ehitada. Et kaubahalli krunt on üsna piiratud, tähendab see suure tõenäosusega maja kõrgemaks ehitamist. Mitu korrust hoonele peale kerkib, sõltub suuresti projekteerimisest ning sellest, kas ja kui palju tuleb senist projekti muuta või täiendada.