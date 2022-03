GALERII ⟩ Pallaslased kogunesid Aparaaditehasesse endist rektorit tänama

Kell kolm kogunesid peosaali Nuusti endised ja praegused kolleegid, õpilased ja tuttavad, et tänada staažikat rektorit tema panuse eest Eesti haridusmaastikul ja iseäranis kunstikoolis Pallas.

Nuust asus kooli juhtima 2005. aastal ning lahkus ametipostilt selle aasta alguses. Tema käe all sai kool 2018. aastal tagasi oma kunagise nime Pallas. Veebruaris valiti Nuusti ametijärglaseks Piret Viirpalu.

Tänuüritus algas elava kitarri- ja viiulimänguga, peosaali kogunenud külalised said nautida suupisteid, veini ning kohvi-teed.

Avasõnad ütles rektor Piret Viirpalu, kes tõdes, et kingad, millesse tal astuda tuli, on suured ja lubas, et täidab rektori ülesandeid nii hästi kui suudab. Samuti andis ta üle kunstikooli õppejõu ja kunstniku Piret Veski valmistatud karika.