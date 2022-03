Tartu ülikoolis hakatakse õpetama ukraina keelt

«Arvestades keerulist olukorda meie kodumaal, oleme veendunud, et praegu on õige aeg pakkuda huvilistele taas võimalust saada teadmisi ukraina keele ja kultuuri kohta,» sõnas mordva keelte teadurina töötav Denys Teptiuk, kes on ka varem ülikoolis ukraina keelt õpetanud.

«Kuigi teiste keelte vahendusel saab kindlasti hädavajaliku räägitud, on see hea võimalus ukraina kultuuri ja seeläbi ukraina inimesi paremini tundma õppida. Kindlasti tasuks ukraina keele õppimist kaaluda tööandjatel ja erinevatel tugikeskustes töötavatel spetsialistidel. Samuti ei maksa unustada, et Eestisse saabunute hulgas on palju lapsi, kellega suhtlemisel võib ukraina keel olla ainus valik,» ütles Branets.