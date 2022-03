Playtech aitab oma töötajatel sõjakoldest välja pääseda

Playtechi kontor asub Kiievi kesklinnas ja seal töötab üle 700 inimese. Veebruari alguses said Kiievi töötajad teate, et kui nad on mures oma turvalisuse pärast, pakub Playtech neile ja nende perekondadele võimalust liikuda ettevõtte teistesse harudesse. Sihtkohtadeks pakkus ettevõte kolme lähima haru kontoreid Bulgaarias, Rumeenias ja Eestis. «Seda võimalust tol hetkel väga palju ei kasutatud, sest loodeti, et olukord selliseks siiski ei muutu, nagu see nüüd on,» ütles Playtech Eesti juht Ivo Lasn.