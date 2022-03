ERMis linastub Pärnu filmifestivali filme hääbuvatest keeltest

Kavas on Hugo Zempi «Harmooniline kõrilaul» (38 minutit), milles on ülevaade põlisrahvaste kõrilaulu anatoomiast, Koert Davidse «Viimased sõnad» (29 minutit), mis on portreefilm folklorist Mark Jansest ja tema tegevusest sama hästi kui kadunud kapadookia keele uurimisel ja taaselustamisel, ning Mark Soosaare «Emavene» (63 minutit), milles kõigi laevade esiema ühepuulootsikut on filmitud Eestis, Siberis, Ungaris, USA läänerannikul ja Peruus.