Muusika kõlab ukrainlastele mõeldes ja armastuse nimel

«Praegu on väga tähtis, et inimesed peaksid oma elus iga minutit väga väärtuslikuks ning räägiksid oma lähedastele, sõpradele, sugulastele ja eriti lastele, et nad armastavad neid tugevasti,» ütles Braž­nik. «See on just praegusel ajal väga tähtis.»

Ukrainast Eestisse

Oleksandr Bražnik on lõpetanud Tšaikovski-nimelise Ukraina riikliku muusikaakadeemia koorijuhtimise ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia orkestridirigeerimise erialal. Ta on Kiievis laulnud aastaid kloostrikiriku meeskooris. Vanemuises asus ta ooperikoori peakoormeistri ametisse praeguse teatrihooaja alguses, enne seda töötas kuus aastat rahvusooperis Estonia.

Vene agressiooni päevil on ta sageli ühenduses oma lähedastega Ukrainas. Viimastel öödel on teemaks olnud võimalused tuua Kiievi lähedalt ära tuttavaid, kes on elanud kümmekond päeva keldris ega saa väljuda, sest nende elukohas sõidavad ringi Vene tankid. «Ja kõiki, kes liiguvad ringi, tulistavad snaiprid,» ütles ta.

Vanemuise ooperikoori peakoormeister Oleksandr Bražnik. Foto: Sille Annuk

Bražnik on näinud fotosid Tšernihivist, kus ta on õppinud viis aastat. «Tänavad, kus ma liikusin ringi nooruseaastatel, on rusudeks pommitatud,» rääkis ta. «Ka seal elatakse keldrites.»

Peakoormeister pöördus mõttega korraldada heategevuskontsert Vanemuise muusikalise juhi ja peadirigendi Risto Joosti poole. Kuigi Bražniku sõnul on praegu teatri muusikalises osas tihedasti tööd, oli peadirigent ettepanekuga kohe nõus.

Kontserdi alguseks kõlavad Ukraina ja Eesti hümn. Kavas on muu hulgas Mõkola Leontovitši, Heino Elleri ja Mõroslav Skoriku teoseid. Viimati nimetatud helilooja «Meloodia» kõlab Oleksandr Bražniku abikaasa Olena ja orkestri esituses. Kuulajate ette tuleb ka vanemuislane Karmen Puis.

Sopran Olena Bražnik on õppinud koorijuhtimist Kiievi kultuuri- ja kunstiülikoolis ning laulmist Tšaikovski-nimelises muusikaakadeemias. 2016. aastal debüteeris ta Gilda rolliga Verdi «Rigolettos» rahvusooperis Estonia ning on praegu sealsamas ooperisolist. Ta teeb kaasa külalissolistina Vanemuise ooperis «Linda di Chamounix». 5. märtsil osales ta Tallinnas heategevuskontserdil «Estonia Ukraina heaks».

Sopran Olena Bražnik on nimiosaline ooperis «Linda di Chamounix». Foto: Are Tralla/Vanemuine

Hingele kosutust

Vanemuise juhi Kristiina Alliksaare sõnul on keerulistel ja habrastel aegadel just kultuur see, millest hingele kosutust leida. «Meie tugevus Vanemuises on oskus pakkuda väärt elamusi,» lisas ta.

«Kasutame seda trumpi parimal võimalikul viisil: pakume kuulajatele imeilusa kontserdi ja kogume sellega samas tuge meie sõpradele Ukrainas. Headus ja ilu peavad võitma kurjuse.»