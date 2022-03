Tartusse on jõudnud umbes 200 Ukraina sõjapõgenikku, kolmest hotellist enam ei piisa

Tartu linnas mahutatakse sõjapõgenikke kolme hotelli. Põhiliseks keskuseks saab Raadimõisa hotell, mis hotellina oli juba mõnda aega tagasi tegevuse lõpetanud. Abilinnapea Mihkel Lees sõnas, et põgenikke on Tartusse jõudnud ligi 200 ning ilmselt kolmest hotellist tulevaste põgenike mahutamiseks ei piisa.

Samas selgitas Lees, et esmalt püütakse võiamalusel inimesed paigutada ikkagi hotellidesse, kus on spordihoonega võrreldes oluliselt paremad tingimused.

Veel sõnas Lees, et Raadimõisa hotellist, mis on Tartus ametlikuks sõjapõgenike majutuskohaks, palutakse läbi tulla ka neil Ukrainast tulnutel, kel on elukoht ja ehk ka töökoht juba Tartus olemas. «Meil on tarvis saada ülevaade, kes meile tulevad, millised on nende tervislik seisund, kas vajatakse töökohti, lasteaia- või koolikohta,» lisas Lees.