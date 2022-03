Kaitseliidu Tartu malev ootab huvilisi värbamispunkti

Värbamispunkt on püstitatud Tartu maleva lasketiirus Nooruse 9, see on Tartu Tamme gümnaasiumi maja. Lasketiiru pääseb hoovi poolt. Värbamispunktis saab tutvuda Põhja-Tartumaa malevkonna võitlejatega ning võimalustega Kaitseliiduga liitumiseks.

«Ootame endega liituma nii mehi kui ka naisi, nii ajateenistuse läbinuid kui ka neid, kes soovivad saada just Kaitseliidus sõjalise väljaõppe,» rääkis malevkonna tegevliige Sander Silm. «Ajad on ärevad, kuid Kaitseliidus saadav väljaõpe aitab kriisides hakkama saada,» lisas ta.

Tartu lahingukompanii ülema abi Janek Haar sõnas, et riigikaitse algabki eelkõige oma kodu ja lähedaste kaitsest ning tänapäeva kriisiderohkes maailmas muutuvad aina olulisemaks oskused, kuidas kriisi ajal hakkama saada. «Kaitseliidus pakutavad koolitused, eriti ohvitserikursused, annavad hindamatuid lisaoskusi ka eraelus. Oleme märganud, et ka tööandjad eelistavad palgata inimesi, kes on militaartaustaga, kuna nende suhtumine ja lojaalsus on reeglina üle keskmise,» sõnas Janek Haar.