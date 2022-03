Silver Kuusik: kes kontrollib kontrolli kontrolli?

Kuulata volikogus ja komisjonides toredaid ülevaateid, kui hästi kõik on ja kuidas üha paremaks läheb, on kahtlemata mugav. Saada selle eest veel komisjoni või volikogu liikme tasu on samuti meelepärane. Küsimus on asja tegelikus sisus. Kas volikogu mõtleb ja töötab kaasa või on märkamatult muutunud linnavalitsuse otsuseid heaks kiitvaks organiks? Kas Tartu linnas toimub reaalne ning KOKSi (kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) põhimõtete järgne sisekontroll või on see aja jooksul ehk liialt mugavdatud?