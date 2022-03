Milline on see maailm, kus elame pärast Putini sõda Ukrainas?

See maailm on ilmselt ikkagi valmis konfliktideks, seepärast, et Putini sõja lõpus jääb midagi pooleli, mingid suhted jäävad klaarimata, mingi vindumine või tuli tuha alla jääb. Väga loodan, et suudetakse mingi osa Ukraina alasid vabastada, või ka kõik. Diplomaatiliselt kindlasti kõik. Olen kindel, et agressorilt võetakse vallutatud alad ära. Kuid ka pärast Putinit jääb mingi revanšism Venemaale alles.