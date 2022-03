Ukrainlannast kirjanik hoiatas, et alandlikkus viib hukule

Kastani tänav 65 maja seinal on graniidist mälestustahvel, mis tähistab Tartu ammuseid seoseid Ukrainaga. Sellele on jäädvustatud kirjanik Lesja Ukrajinka portree ja tekst, mis selgitab, et ta on selles majas viibinud 20. veebruarist 1. märtsini 1900. Põhiliselt luuletajana tuntud, aga ka draamat ja proosat kirjutanud ukrainlanna käis külas oma vennal Mõhhail Kossatšil, kes elas siin kümme aastat.