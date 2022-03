Ka Jõgeva vallavalitsus andis nädalavahetusel oma veebilehel elanikele teada, et kui inimestel on kavas sõjapõgenikke valda tuua, siis tuleks sellest vallavalitsust teavitada.

Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev selgitas, et tema on saanud infot selle kohta, kuidas eraisikud soovisid omal käel valda tuua bussitäie Ukraina sõjapõgenikke, kuid seda plaani, mida nendega siin edasi teha, toojatel ei olnud. Abivallavanem lisas, et enne sõjapõgenike kohale toomist peab olema kokku lepitud, kus nad elama hakkavad, kas ja kui palju on lapsi, kes vajavad kooli- või lasteaiakohta, kas ja millist tööd saavad nad teha.