«Üldiselt on teel rahulik, aga märgata on sõjaväekolonne ja pikki autoronge,» kirjeldas Ots teekonda. «Kui mööduvad autojuhid näevad mu Ukraina-nimelist särki, siis nad tõstavad pöidlad püsti.»

Otsal on tihe suhe Ukraina ajaloolise kuurortlinnaga Odessa, tal on ilmunud raamat «Minu Odessa». Täna õhtupoolikul sai ta sealt aga kurva sõnumi. «Äsja kirjutas mulle sõber Odessast, et nad ei liigu sealt, tahavad surra oma isade haudade juures,» rääkis Ots pühapäeva õhtupoolikul kella viie paiku.

Aga Poola vabatahtlikud tegutsevad vapralt, põgenikele pakutakse süüa ja neid abistatakse nii, nagu on võimalik. Kohal oli ka kaks soomlannat, kes olid omal tahtel tulnud Helsinkist appi inimesi üle piiri toimetama. Nad pidid pühapäeval Soome naasma, kuid nähes, et põgenikebussi ootasid paljud, andsid nad oma koha ära ning jäid keskusesse.

Poola vabatahtlike ja piirivalveametnike kohta jagus Otsal vaid kiidusõnu. «Selle aja vältel, mis me seal olime, saabusid pidevalt puupüsti täis piirivalvebussid, mis keskusesse inimesi tõid. Näha oli, et kõik liigub,» tunnustas ta kohapeal tegutsevaid ametnikke.

«Kui me kohale jõudsime, siis me küsisime, kes tahaksid meiega koos veel Eestisse tulla,» rääkis Ots. «Meile öeldi, et kui me oleme nõus, siis võime endaga kaasa võtta invaliidist naise oma lastega.»