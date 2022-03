Energiatoetuste küsimise laviin jäi tulemata

Detsembris arvutasid linnaametnikud, et Tartus võib tulla 5000 energiatoetuse taotlust, kuid kehvemal juhul võib taotlejaid olla 20 000. Märtsi alguses on seis aga selline, et taotlusi on esitatud ligi 4000. «Nendest pea kõik on ka lõpuni menetletud,» ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.