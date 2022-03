Hotellid täituvad sõjapõgenikega

Ka Tartu linnavolikogu liige Loone Ots abikaasaga asus laupäeval teele, et tuua ära Ukraina piirilt kaks tüdrukut ja veel kolm põgenikku. «Üldiselt on teel rahulik, aga märgata on sõjaväekolonne ja pikki autoronge,» kirjeldas Ots eile lõunaajal teekonda.