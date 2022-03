Tartu Linnavolikogu esimees Tõnis Lukas rääkis üldkogul, et Isamaal on tarvis olla Eesti inimestele usaldusväärne jõud, kes võiks tagada Eesti püsimise. Ta selgitas, et Eestile on vaja isamaalisust, mis ei poolda Venemaa riigipead Vladimir Putinit, vaid tunnetab, et meie liitlased ja kuuluvus on läänes.