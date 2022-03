Teisel veerandil sai aga kodumeeskond hoo üles ja 18:4 spurdiga mindi kohtumist juhtima 32:23. Nii kiiresti kui edu tekkis, see ka kadus ning TalTechi veerandaja lõpuminutite tabamused tõid neile poolaja järel 41:35 edu.

«Teadsime, et nad leiavad oma viskekohad, aga me ei suutnud lauavõitlust kontrollida. Nad said kauged lauapallid kätte ja lõpetasid rünnakud ikka kaugviskega. On lubamatu, et nemad tahtsid meist seda võitu rohkem ja et me eelkõige selle mängu mentaalse poolega kaotasime,» sõnas Mazurs.