Ots rääkis, et mõte sõjapõgenikele appi minna tekkis reedel. «See sai selgeks, kui nägime televiisorist Eestisse jõudnud lastega nutvaid naisi. Mõtlesime, et meil on ju võimalus anda enda panus, sest me ei räägi praegu riiki imbuvatest võõrjõududest, vaid sõjapõgenikest,» sõnas ta. «Otsustasimegi kiiresti startida ja tuua ära võimalikult palju inimesi, et nad ei peaks seal piiri ääres nutma.»

Ühtlasi märkis Ots, et tal elavad Odessas tuttavad, kes on sõjakolde vahetust lähedusest olukorda kirjeldanud ja kellele ta on sõja algusest alates pakkunud, et kui olukord läheb hulluks, on neile Eestis majutuskoht olemas. Tuttavad polevat olnud nõus oma kodust lahkuma lootuses, et olukord siiski paraneb. «Just siis, kui olime abikaasaga otsustanud, et asume teele, tuli Odessast kiri, et seis on nüüd nii halb, et nad soovivad ära saata oma tütre ja õe tütre – et vähemalt noored inimesed pääseksid sõja jalust,» selgitas ta.