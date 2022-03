Vaheri sõnul tegelevad korrakaitsjad kindlasti juhtumitega, kus keegi kasutab avalikus ruumis provotseerivat sümboolikat. «Näiteks Z-tähte kandev sõiduk kindlasti peatatakse ja palutakse see sümboolika eemaldada. Loomulikult viiakse läbi ka isikute kontroll,» ütles ta.

Vaher lisas, et Tallinnas on politsei suurema tähelepanu all ka Ukraina ja Vene saatkonnad.