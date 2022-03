Tartus on üle 1200 kortermaja, millest üle 90 protsendi on ehitatud enne 2000. aastat ning selleks, et säilitada nende elamisväärsust ja vähendada hoonete energiakulu, on abilinnapea Gea Kangilaski sõnul oluline neid renoveerida. «Linn peab siin elanikele appi tulema, sest ilma nõu ja toeta korteriühistud renoveerimiseni tihti ei jõuaks,» rääkis ta.