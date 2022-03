«Kontsert on vajalik sellepärast, et Ukraina rahvas vajab tuge, see on üks võimalus enda meelsust näidata, rõhutada seda, et oleme Ukraina rahvaga ühel poolel,» rääkis Breede enne kontserti. «Toetame moraalselt ja toetame materiaalselt. Moraalne tugi on ka oluline, see aitab hoida võitlusvaimu üleval. Hea oleks muidugi, kui see sõnum jõuaks ka Vene rahvani, et sõda tuleb lõpetada.»