Neljapäeva hilisõhtul teatas Inna Šulženko ka ise Tartu Postimehele, et on juba Varssavis, kus ta peatub oma sõbranna juures, et puhata ja välja magada. Ta oli sinna jõudes väsimusest nõrkenud ja tohutult kurb, mõeldes sellele, kuidas tal tuli oma mees, kes ei ole sõjaväes käinud ja kes ei ole elus kunagi püssi käes hoidnud ega ühtegi lasku lasknud, jätta Ukrainasse. Ka need mehed, kel sõdimiseks vähimadki oskused puuduvad, võetakse mobilisatsiooni korras arvele ja püütakse leida neile jõukohaseid ülesandeid.

Inna saadetud piltidel on näha Ukraina Poola piiri ääres. Sinnagi on üles seatud telgid ja varjualused, kus sõja eest põgenejail on võimalik end soojendada, leida hügieenivahendeid, soovi korral pikali heita.

Varssavi sõbranna viis eile Inna ja ta tütre vaatama aga ka ühte kooli, püüdes Innat veenda selles, et ta oma tütre hoopis tema juurde Varssavisse jätaks. Inna tunnistab, et tal on väga raske otsustada, mida teha. Ta annab aru, et Vilnius, kus ta täiskasvanud poeg ja tütar koos oleksid, võib samuti ohtu sattuda, kuna Valgevene piir on lähedal ja kolmas maailmasõda ei ole võimatu. Aga leiab, et tähtis on ka see, et ta lapsed koos oleksid.